La Région bruxelloise lance un plan pour limiter l’évacuation de l’eau de pluie par les égouts

Limiter l’évacuation de l’eau de pluie dans les égouts : c’est l’un des objectifs du plan de gestion de l’eau 2022-2027, approuvé par le gouvernement bruxellois ce jeudi.

Selon le ministre de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo), ce plan apporte une réponse intégrée aux défis lié à la gestion de l’eau dans la Région. Il se divise en 8 axes d’action, allant de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, à la prévention des risques d’inondation et de sécheresse, en passant par les aspects plus économiques de l’utilisation de l’eau.

Concernant l’eau de pluie, l’objectif est de rendre le sol perméable pour des aménagements liés à un retour de l’espace public à la nature, pour que les eaux de pluie s’infiltrent dans le sol naturellement. Bruxelles Environnement aménage déjà ses espaces verts selon ce principe de gestion intégrée des eaux pluviales.

Alors que 80% des voiries bruxelloises sont communales, le gouvernement a déjà commencé à soutenir les communes dans ce contexte, notamment à travers des subventions et l’appel à projets “Action Climat”.

En 2020 et 2021, 80 projets communaux ont été soutenus par la Région, pour un montant de plus de 6 millions d’euros. En 2022, 24 nouveaux projets communaux ont reçu le soutien de la Région bruxelloise, pour un montant de plus de 1,7 million d’euros, a ajouté le ministre.

Par ailleurs, pour accompagner et conseiller les acteurs privés et publics dans leurs projets, un facilitateur Eau a été mis en place au sein de Bruxelles Environnement.

Belga – Photo : BX1