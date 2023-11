La Région bruxelloise facilite les stages de conduite pour les futurs chauffeurs de bus

Dorénavant, la condition de guide unique pour un stage de conduite de chauffeur de bus ou d’autocar ne sera plus appliquée si le candidat au permis est un chercheur d’emploi inscrit dans une Formation Professionnelle Individuelle en Entreprise (FPI-E).FPI-E.

Le gouvernement bruxellois a modifié l’arrêté royal de 1998 sur le permis de conduire dans ce sens, ont annoncé jeudi le ministre bruxellois de l’Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI) et la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).

Pénurie de chauffeurs

A l’échelle du pays, il manquerait plus de 1.500 chauffeurs de bus. Cette pénurie impacte fortement les entreprises du secteur du transport collectif, déjà confrontées au vieillissement de leurs employés. “Il faut former plus et plus vite“, a justifié le ministre Clerfayt, dans un communiqué.

Actuellement, les chercheurs d’emploi ont plusieurs possibilités pour devenir chauffeurs d’autocar : auto-école, centres de formation, enseignement en promotion sociale et la formule moins connue de la Formation Professionnelle Individuelle en Entreprise qui permet de se former sur le terrain et de décrocher, à la fin de sa formation, un contrat de travail au moins équivalent à la durée de la formation.

Difficulté: pour obtenir son permis D, l’apprentissage en filière libre doit être supervisé par un guide. Jusqu’à présent, ce dernier ne peut accompagner qu’un seul candidat par an, ce qui restreint considérablement le nombre de stagiaires bénéficiaires de cette filière. Cette condition sera donc levée. “Faciliter ces formations de chauffeurs de bus et car en entreprise, est une solution simple et rapide, pour les entreprises formatrices qui pourront recruter plus facilement dans ce métier en tension, et pour les candidats qui ont la quasi-certitude que leur formation débouchera sur un emploi“, a commenté pour sa part Elke Van den Brandt.

Le contenu de la formation et les exigences de sécurité routière de l’examen resteront les mêmes, a-t-elle ajouté.

Belga