La Région bruxelloise délivre le permis pour la mutation des tours Proximus

Le fonctionnaire-délégué de la Région bruxelloise a délivré vendredi le permis d’urbanisme qui permet désormais à Immobel de transformer en profondeur, sous conditions, les deux tours Proximus, dans le quartier Nord de la capitale, a annoncé samedi la secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme, Ans Persoons (Vooruit).

Cet opérateur immobilier entend transformer ce complexe de bureaux en une tour consacrée aux bureaux pour Proximus, et une autre résidentielle.

Selon Immobel, un des principaux objectifs de ce réaménagement est de reconnecter le site à la vie urbaine et au quartier.

Les tours actuelles sont orientées à 100 % vers la fonction de bureaux. Après transformation, toutes deux seront dotées d’espaces communs, d’infrastructures sportives, d’une grande cour semi-publique et de nouveaux espaces verts.

Le projet prévoit 272 unités résidentielles et 93 chambres d’étudiants réparties sur 42.752 m2 ; près de 59.400 m2 de bureaux ; quelque 12.000 m2 d’équipements collectifs (des installations sportives, un auditorium, un toit-terrasse végétalisé, etc.) ou de services publics ; 5.600 m2 de commerces ; 516 emplacements de stationnement en sous-sol ; 21 places pour des motos et un espace de rangement de 881 vélos.

Au moins 75 % de la structure existante sera conservée pour réduire l’empreinte carbone du projet. En outre, les matériaux existants seront réutilisés ou recyclés sur le site ou ailleurs dans la mesure du possible.

Selon Immobel, après la transformation, les bâtiments occuperont moins de surface au sol. Le projet dispose de plus d’un hectare d’espaces verts, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Des zones vertes avec des bancs, des aires de jeux et des terrasses seront aménagées à différents endroits. Une partie du niveau -1 sera démolie et transformée en espace vert. Le toit du rez-de-chaussée sera aménagé en une oasis verte, un jardin pour tous les usagers du bâtiment.

Le permis assorti de conditions figure dans un document de près de 60 pages.

Belga – Photo : Immobel (2022)