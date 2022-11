La Région bruxelloise attribue 520 000 euros pour dynamiser l’industrie culturelle et créative

Le gouvernement bruxellois a approuvé les vingt projets sélectionnés pour la seconde édition de l’appel à projets Crea.brussels à destination des entreprises actives dans les secteurs culturels et créatifs bruxellois.

Au total, 520 000 euros ont été attribués à l’ensemble de ces nouvelles initiatives, a annoncé mardi la secrétaire d’État en charge de la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo).

Les industries culturelles et créatives (ICC) représentent l’un des plus gros moteurs de l’économie bruxelloise. Selon une étude de la VUB commandée par hub.brussels, ce secteur représente quelque 15% de l’emploi bruxellois. Derrière ces chiffres, il y a de nombreuses petites entreprises en recherche de financement pour lancer de nouveaux projets entrepreneuriaux innovants. Ce à quoi contribue l’appel à projet Crea.brussels lancé avec le concours de St’ART et de hub.brussels, a justifié la secrétaire d’État, dans un communiqué.

Des lauréats aux profils différents

Actifs dans la mode, le design, l’architecture d’intérieur, les jeux de société, l’édition ou la production audiovisuelle, les vingt entreprises, asbl, indépendant(e)s et « Smarteurs » lauréats se sont distingués en proposant des projets créatifs et innovants qui ont convaincu un jury composé de personnalités actives dans le monde entrepreneurial et de l’ICC bruxellois. Au total, 118 projets avaient postulé aux bourses de création d’un montant oscillant entre 15.000 et 30.000 euros.

Pour bénéficier de cette bourse, les porteurs de projet devaient proposer un produit ou un service à haute valeur créative et culturelle démontrant un potentiel de développement et une viabilité économique tout en s’inscrivant dans la transition économique de la Région. Une attention particulière était portée à la mise en valeur de pratiques durables d’un point de vue économique, écologique et social.

La liste des lauréats est accessible en ligne.

Avec Belga – Photo : BX1