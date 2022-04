La Région bruxelloise amputée de Jette et Koekelberg sur la carte d'”Un pays pour demain”

Sur la plateforme en ligne qui permet au gouvernement fédéral de consulter les Belges, la carte de la Région bruxelloise est totalement faussée.

Depuis cette semaine, la consultation “Un pays pour demain” demande aux citoyens, autorités locales ou encore à la société civile de partager leur avis sur un certain nombre de thèmes liés à la Belgique. Lancée par le gouvernement fédéral, cette consultation se déroule via une plateforme en ligne. Six thématiques sont exposées aux citoyens à l’aide de cartes et d’infographies avant d’être soumises à l’avis populaire.

Mais un téléspectateur vigilant de BX1 nous a fait remarquer une grosse erreur sur la carte de la Région bruxelloise exposée sur le site. Dans la page thématique “Comment organiser notre pays ?“, la Région bruxelloise est en effet représentée sans les communes de Jette et Koekelberg, et augmentée de Linkebeek et Drogenbos, deux communes à facilités situées en Région flamande. Les concepteurs de cette consultation auraient-ils imaginé une 7e réforme de l’Etat où on échangerait Koekelberg contre Drogenbos, et Jette contre Linkebeek ?

Voici la véritable carte de la Région bruxelloise publiée sur le site Be.Brussels

En comparaison, voici la carte de la Région bruxelloise d'”un pays pour demain”

■ A.D.