La princesse Maria Laura va se marier à Bruxelles en 2022

Le mariage aura lieu à Bruxelles au cours du second semestre de 2022.

Le Palais Royal a annoncé lundi matin dans un communiqué les fiançailles de la princesse Maria Laura, fille de la princesse Astrid et du prince Lorenz, avec Sir William Isvy. Elle est la 9e dans l’ordre de succession au trône de Belgique.

À 33 ans, elle est la première fille de la princesse Astrid à se marier

La princesse Maria Laura est née le 26 août 1988. Elle est la deuxième enfant de la princesse Astrid et de l’archiduc Lorenz d’Autriche-Este et leur première fille à se marier dans une famille de cinq enfants. Son frère ainé, le prince Amedeo s’est marié en 2014 avec Elisabetta “Lili” Rosboch von Wolkenstein avec qui il a eu deux enfants.

La princesse Maria Laura a étudié au Collège Saint-Jean-Berchmans à Bruxelles, comme les enfants du roi Philippe. Elle a ensuite étudié le chinois et les relations internationales à l’Institut des langues orientales à Paris. Après un stage à New York, elle est partie en 2012 à Shanghai pour travailler dans le secteur privé. Après deux années en Chine, Laura est rentrée en Europe, à Londres, pour faire de la recherche dans un “think tank”, avant d’effectuer un master en Affaires internationales et diplomatie à la “School of Oriental and African Studies” (SOAS).

Elle a ensuite travaillé pendant trois ans à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour rejoindre en 2020 une importante fondation philanthropique où elle travaille aujourd’hui comme analyste dans le secteur du changement climatique.

Le couple vit depuis plusieurs années à Londres

William Isvy, de nationalité française et britannique, est né à Paris, d’une mère britannique et d’un père franco-marocain. Il a vécu la plus grande partie de son enfance à Londres. Il y obtient son baccalauréat au Lycée français Charles de Gaulle. Il décroche ensuite une licence en finance à l’Université McGill à Montréal. Après ses études, il entame une carrière professionnelle à Londres au sein du département fusions-acquisitions d’une grande banque d’investissement américaine. Il travaille aujourd’hui dans le secteur de la gestion d’actifs.

Les futurs époux se sont rencontrés en 2015 à Londres et y vivent depuis plusieurs années.

✨ La Princesse Maria Laura et Monsieur William Isvy se sont fiancés.

YdK avec Belga/Photo et vidéo : Andrew Ferraro