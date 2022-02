La police de Bruxelles-Capitale-Ixelles a contrôlé la vitesse de 33 millions de véhicules en un an

L’an dernier, un véhicule a été flashé à 173 km/h au lieu de 50 km/h sur l’allée Verte.

En 2021, le service Trafic de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles (Polbru) a contrôlé la vitesse de plus de 33 millions de véhicules.“Dans la grande majorité des cas, soit un peu plus de 30 millions, la vitesse a été contrôlée par le biais de caméras automatiques situées sur les territoires de Bruxelles et d’Ixelles“, indique la zone dans un communiqué.

Pour le reste, la vitesse des automobilistes a été contrôlée par 76 radars mobiles, des Lidars et les radars tronçon placés dans les tunnels Stéphanie, Bailli et de la porte de Hal.

C’est sur l’allée Verte qu’a été enregistrée la vitesse la plus rapide : 173 km/h au lieu de 50 km/h. On retient également ces chiffres : 157 km/h au lieu de 50 km/h sur l’avenue de Vilvorde et 109 km/h au lieu de 30 km/h sur le boulevard de Nieuport.

Au total, 68.568 conducteurs ont été verbalisés l’an dernier. C’est 17 % de plus qu’en 2020.

La vitesse des scooters a également été contrôlée. “97 ont été retirés de la circulation parce qu’ils avaient été trafiqués, parmi d’autres infractions. La vitesse maximale enregistrée était de 97 km/h pour un cyclomoteur de catégorie A censé rouler à 25 km/h.“

Alcool et drogues au volant

Au cours de l’année dernière, 79.279 tests d’haleine ont été effectués. Au total, 1.831 automobilistes étaient alcoolisés. 431 ont eu un retrait immédiat de permis pour une période de 15 jours. “Le record était de 2,13 milligrammes d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré, la limite étant de 0,21 milligrammes par litre dans notre pays.”

387 personnes étaient sous l’influence de stupéfiants pendant qu’elles conduisaient.

La zone a également verbalisé plus de 4.700 automobilistes qui s’étaient stationnés sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite. “Enfin, 19.965 conducteurs ont été verbalisés pour usage sans kit main-libre d’un GSM au volant.”

A.V. – Photo : Belga