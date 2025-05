La police a mené une opération anti-drogue dans les transports en commun à Molenbeek

La police de la zone Bruxelles-Ouest a annoncé vendredi matin avoir mené une vaste opération anti-drogue ce mardi 27 mai à Molenbeek-Saint-Jean, en collaboration avec la STIB et la police des chemins de fer. L’action visait à renforcer la sécurité dans les transports en commun en ciblant la consommation et la vente de stupéfiants. Vingt-cinq procès-verbaux ont été dressés.

L’intervention s’est concentrée sur plusieurs lignes et stations de métro, tram et train. Des contrôles renforcés ont été menés avec l’appui de deux maîtres-chiens spécialisés venus du Luxembourg, permettant une détection plus efficace des produits illicites.

Au total, 25 procès-verbaux pour usage de drogues ont été dressés à l’encontre de consommateurs interpellés sur place. Un revendeur de drogues de synthèse a également été arrêté. Lors de sa fouille, les policiers ont saisi du GHB, de l’amphétamine, des ecstasies et des champignons hallucinogènes, pour une valeur estimée à plusieurs milliers d’euros.

Cette opération s’inscrit dans un contexte de renforcement des actions policières contre le trafic de stupéfiants à Bruxelles. La zone Bruxelles-Ouest, comme d’autres zones de la capitale, a intensifié ses interventions ces derniers mois, en réponse, entre autres, à la hausse des fusillades liées aux rivalités entre réseaux de drogue. Plusieurs opérations ciblées ont ainsi été menées dans les quartiers sensibles et les lieux de transit fréquentés.

Belga – Photos : Police Bruxelles Ouest