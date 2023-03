La plupart des Delhaize bruxellois non-franchisés vont rester fermés : “Tous les collègues sont révoltés, ils ont très peur”

La grogne sociale se poursuit, ce mercredi, dans les supermarchés Delhaize. Plus d’une centaine de magasins sont restés fermés ce matin. C’est notamment le cas à Bruxelles, où la plupart des Delhaize, qui vont passer sous franchise, n’ont pas ouvert leurs portes. Cette situation pourrait se poursuivre dans les prochains jours.

À Jette, l’entrée du Delhaize Charles Woeste est bloquée par des caddies. Les clients sont nombreux à venir faire leurs courses, mais font demi-tour, lorsqu’ils constatent que leur magasin est fermé. Cette situation est similaire dans 20 des 22 des grands Delhaize de la capitale. Les deux magasins ouverts devraient également fermer dans les portes dans l’après-midi.

Dans le magasin où nous nous sommes rendus, la décision de rester fermé a été prise spontanément. C’est ce qu’a vu le délégué syndical Frédéric Rosseeuw, lui-même employé du magasin : “Des personnes ont 33 ans de maison, 27 ou 29 ans, ils n’ont jamais fait grève depuis qu’ils sont là. Et là, ils ont décidé de faire grève“, nous rapporte-t-il.

Dans les magasins, les employés ne travaillent plus, mais l’ambiance est tendue : “Tous les collègues sont révoltés, ils ont très peur. Ils ne veulent plus travailler et ils sont vraiment dégoûtés. Il y a de grosses anciennetés et on perd quasiment tous nos droits. On dit qu’on gardera nos emplois, mais nous savons très bien qu’on a que six mois de garantie et après on peut faire ce que l’on veut de nous. On ne sait pas où l’on va, donc là, ils sont vraiment motivés à arrêter de travailler“, justifie Frédéric Rosseeuw.

Selon le syndicaliste, les employés du magasin devraient poursuivre leur grève pour “minimum 6 à 7 jours“. Durant cette période, le groupe Delhaize rend les services de livraison gratuits.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Yannick Vangansbeek et Apolline Feron