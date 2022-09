“La maternelle, c’est essentielle” : la Fondation Roi Baudoin agit pour plus d’égalité dès le plus jeune âge

La Fondation Roi Baudouin lance, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un programme pour contribuer à la réussite scolaire de tous les enfants dès le plus jeune âge. Sophie Van Malleghem, coordinatrice du projet, était invitée sur le plateau du 12h30.

Jusqu’à récemment, l’école maternelle – qui n’est obligatoire qu’à partir de cinq ans – n’était pas encore considérée comme essentielle par l’ensemble des acteurs de l’école. Pour la Fondation Roi Baudouin, il y a aujourd’hui un changement de posture, un mouvement qui se met en place, mais qui demande un certain accompagnement.

“Par rapport à l’ensemble des recherches qui sont établies depuis plus de dix ans sur l’importance et les enjeux des premières années d’école – entre deux ans et demi/trois ans et six ans, c’est-à-dire 1ère, 2ème, 3ème maternelle – on sait maintenant que beaucoup de choses vont se jouer à ce moment-là, surtout pour les enfants qui vivent dans les milieux défavorisés ou les plus éloignés de la culture dominante“, explique Sophie Van Malleghem.

Empêcher les inégalités sociales de se transformer en inégalités scolaires

Une prise en compte de cet enjeu a déjà été faite au sein du Pacte d’excellence, mais la Fondation Roi Baudouin souhaite aller plus loin. “Ce projet veut prendre en compte les inégalités sociales et veiller à ce qu’elles ne se répercutent pas en inégalités scolaires“.

Concrètement, le programme développe les postures, la manière de considérer la relation avec le parent, de se considérer en tant qu’équipe pédagogique par rapport à un enfant qui n’aurait pas les codes qui sont ceux de la culture majoritaire. “On parle de langage, d’apprentissage, de transition. Ce sont des enjeux importants qui vont se jouer dès l’entrée en maternelle”, insiste Sophie Van Malleghem. “Dans ce cadre-là, la Fondation développe des activités concrètes qui avoir lieu pendant des journées de formations auxquelles vont participer des formateurs des réseaux et de l’inter-réseau“.

■ Une interview de Sophie Van Malleghem, coordinatrice de projets à la Fondation Roi Baudouin, au micro de Murielle Berck et Jim Moskovics