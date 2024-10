La Licra Belgique voit le jour pour lutter contre les actes racistes et antisémites

La Ligue contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) a désormais une section belge, la Licra Belgique. Cette nouvelle section belge se donne pour objectifs de sensibiliser, d’agir juridiquement, et de collaborer avec les institutions publiques et privées en Belgique pour prévenir et combattre les discriminations sous toutes leurs formes.

La Licra est une organisation “universaliste, laïque et non-partisane”, déclare Isabelle Ekierman, présidente de la Licra Belgique. “Elle refuse l’enfermement communautaire et se donne pour mission de lutter contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations qui leur sont liées.”

■ Isabelle Ekierman était l’invitée de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles.

Belga – BX1