La Galerie La Forest Divonne déménage sur l’avenue Louise

La galerie se trouve pour l’instant rue de l’Hôtel des Monnaies.

La Galerie La Forest Divonne à Bruxelles annonce son déménagement sur l’avenue Louise en janvier 2025. Depuis 2016, la galerie se trouvait au 66 rue de l’Hôtel des Monnaies à Saint-Gilles.

“Pour notre dixième année en Belgique, nous avions envie de changement, d’un accès plus facile, dans une ville qui évolue sans cesse, et surtout de nouvelles possibilités pour présenter tous nos artistes, à la fois dans de grandes expositions préparées longtemps à l’avance, mais aussi dans un format plus souple, plus réactifs“, explique Jean de Malherbe, directeur de la galerie.

Ce nouvel emplacement sera plus accessible et plus grand. Il fait plus de 400m² et était, à l’origine, un hôtel de maître 1900. Trois espaces distincts seront proposés : le Front space (programmation annuelle de la galerie), le Project room (accrochage permanent des artistes de la galerie) et le Salon (pour les collectionneurs).

L’inauguration du nouvel espace se déroulera le 18 janvier 2025 avec une exposition solo du peintre français Patrice Giorda.

Rédaction – Photo : Galerie La Forest Divonne