La Fondation Patrice Emery Lumumba inaugure une section bruxelloise

Hier soir, une section bruxelloise de la Fondation a été inaugurée en présence de l’échevine de l’égalité des chances, Lydia Mutyebele et le président de la fondation, Roland Lumumba Okito.

À la base, la Fondation a été créée en 2003 pour mettre à l’honneur le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Et en particulier, son travail autour des idéaux de liberté, de démocratie et de justice sociale. La fondation souhaite sensibiliser les jeunes générations sur cet héritage politique et culturel que l’ancien Premier ministre a pu laisser. Mais également renforcer les valeurs démocratiques et la participation citoyenne en Afrique à travers des projets éducatifs, culturels et sociaux.

La section bruxelloise va permettre de réaffirmer la relation de la Fondation avec la Belgique et de faciliter les projets socioculturels et économiques pour la diaspora congolaise.

■ Un reportage de Romain Vandenheuvel, Marine Guiet, Charles Carpreau et Stéphanie Mira