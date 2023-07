La Foire du Midi revient dès samedi pour plus d’un mois de festivités

Ce samedi, la Foire du Midi se réinstalle le long du Boulevard du Midi, jusqu’au 20 août.

“Détente, évasion, plaisir, convivialité, sensations fortes, expériences sensorielles et kinesthésiques, gourmandises et divertissement“, voilà ce que promet la Ville de Bruxelles dans son communiqué. La 143e édition de la Foire du Midi débutera samedi, avec au programme 130 stands installés sur 1.6 km.

Dj Daddy K comme parrain et la volleyeuse Britt Herborts pour marraine, l’événement se veut festif et inoubliable pour les Bruxellois et visiteurs venus d’ailleurs. Chaque année, la Foire attend plus de 700 000 personnes sur le mois.

Cette année encore, plusieurs journées seront dédiées à certains thèmes. Parmi eux, la journée des enfants malades, où plusieurs associations pourront inviter jusqu’à 30 enfants porteurs de handicaps ou défavorisés.

Les riverains un peu moins enthousiastes

Les voisins de la Foire ne sont pas aussi excités. Le bruit et la propreté restent des sujets qui posent problèmes à la quiétude du quartier. Après décision de la Ville de Bruxelles et la modification du règlement communal, la Foire a dû renforcer ses actions limitant les nuisances sonores. La limitation du son sera amplifiée et autorisée à 95db en journée, mais devra diminuer à 75db après 22h. Chaque forain disposera de sonomètre pour contrôler le volume.

Pour les déchets, la Ville a repensé une nouvelle stratégie de collecte et deux “éco-teams” seront présentes pour vider les 80 poubelles situées le long des 1,6 km de foire.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Nicolas Scheenaerts et Stéphanie Mira

J. Ho (St)