Un premier bilan positif pour la Foire du Midi

La 142e édition de la Foire du Midi touche à sa fin. Présente depuis le 15 juillet dernier à Bruxelles, elle a attiré plus d’un million de personnes, selon l’échevin bruxellois, Fabian Maingain (DéFI).

Au fil de l’été, plus de 970.000 Bruxellois et 109.000 touristes sont venus faire un petit tour à la Foire du Midi. Malgré le mauvais temps, les visiteurs étaient bien au rendez-vous surtout en soirée où l’affluence était plus importante de 20h à 22h. Selon l’échevin des Affaires économiques, le bilan de l’édition 2023 se rapproche des chiffres des années avant covid. Une nouvelle jugée positive. Du côté de la pollution sonore des attractions, Bruxelles Environnement et d’autres organisations locales ont jugé qu’un meilleur équilibre avait été trouvé cette année entre les attractions bruyantes et le respect des normes sonores.

Le bilan final sera défini lundi.

■ Un reportage de Jamison Lins, Arnaud Dedier et Stéphanie Mira