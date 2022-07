La Foire du Midi fait son retour sans mesure sanitaire ce samedi

Près de 130 attractions sont prévues entre le boulevard du Midi et les Arts et Métiers.

Bonne nouvelle pour les amateurs de croustillons, de sensations fortes ou d’ambiance colorée : la Foire du Midi fait son retour dès ce samedi 16 juillet et s’installe jusqu’au 21 août sur le Boulevard du Midi et devant les Arts et Métiers, comme l’an dernier.

La foire proposera près de 130 attractions dont trois nouvelles qui feront plaisir aux petits et aux grands. Du côté des forains, on se réjouit de cette édition 2022 qui devrait se tenir sans mesure sanitaire, comme l’explique Patrick De Corte, représentant des forains : “Pour nous, c’est le retour de la liberté. La foire comme ça a toujours été”, explique-t-il. “Dans toute la Belgique, toutes les foires ont jusqu’ici été un grand succès. On sent que les gens voulaient retrouver la fête foraine”. Patrick De Corte espère un record de fréquentation, “mais il faut que le temps soit avec nous”, sourit-il.

► Voir notre reportage | Nouvelles attractions, normes de bruit, propreté… : le programme de la foire du midi 2022

L’organisation de la Foire du Midi a prévu cette année des mesures pour limiter le bruit et éviter trop de nuisances aux riverains aux alentours. Les forains seront notamment obligés de disposer d’un sonomètre et une présence policière régulière sera assurée.

Sur le plan de la mobilité, la parallèle du boulevard du Midi sera évidemment fermée à la circulation suite à l’installation des attractions. Pour les automobilistes, il est recommandé de stationner son véhicule dans le parking de la Porte de Hal, non loin de là, qui propose des places à 3 euros la journée (en semaine dès 15h00). Il est toutefois recommandé de rejoindre la foire via les transports en commun, via les bus 27, 46, 48 49, 50, 78 et N13, les trams 3, 4, 32, 51, 81 et 82 ou les métros 2 et 6.

■ Interview réalisée par Anaïs Corbin et Paolo Coen.