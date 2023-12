La fille d’Uderzo porte plainte pour empêcher la vente d’un dessin d’Astérix à Bruxelles

La fille du dessinateur Albert Uderzo a déposé plainte pour empêcher la vente d’une célèbre planche d'”Astérix et Cléopâtre” jugeant douteuses les conditions d’acquisition de l’oeuvre par le vendeur, a-t-on appris samedi auprès de son avocate.

Le dessin original de la couverture d'”Astérix et Cléopâtre” devait être mis en vente à Bruxelles le 10 décembre par la maison d’enchères Millon. La valeur de cette gouache de 32×17 cm, datant de 1963, est estimée de 400.000 à 500.000 euros. Elle est vendue par un particulier qui affirme la détenir depuis “plus de 50 ans”. Uderzo l’avait offerte “lors d’un dîner entre amis”, avait affirmé Millon fin novembre dans un communiqué. “L’objectif c’est à court terme d’empêcher la vente, en tout cas d’avoir le temps de faire le plus de lumière possible sur les circonstances de la détention de cette planche et peut-être même de la récupérer à terme”, a expliqué à l’AFP Me Orly Rezlan, avocate de Sylvie Uderzo, confirmant une information du quotidien Le Figaro. La plainte a été déposée pour recel d’abus de confiance ou de vol. L’avocate souligne qu’Albert Uderzo avait l’habitude de dédicacer les planches qu’il offrait, or celle-ci ne l’est pas. Arnaud de Partz, directeur général de Millon Belgique, a indiqué à l’AFP avoir été informé de la plainte sans l’avoir encore reçue. Il reconnaît que la vente est désormais “incertaine”. Selon lui, le dessin a bien été offert par Albert Uderzo à un ami, dont le fils veut désormais le vendre. “Il y a beaucoup de planches qui ont été données et n’ont pas été dédicacées”, affirme Arnaud de Partz, soulignant qu’à l’époque ces originaux n’avaient “pas de valeur”.

Belga