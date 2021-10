La fibre à Anderlecht : l’objectif couvrir l’ensemble de la commune d’ici 2023

La fibre optique couvre actuellement 1/3 des foyers à Anderlecht. L’objectif pour les années à venir, couvrir l’ensemble de Bruxelles d’ici 2026.

En 2019, Anderlecht est l’une des premières communes bruxelloises à déployer la fibre, après plusieurs phases de concertation avec Proximus. L’entreprise souhaite accélérer le déploiement de la fibre afin d’atteindre dans les temps les objectifs (nationaux, à Bruxelles et dans les communes).

L’intérêt de la fibre est multiple. Elle permet au sein d’un même foyer de regarder des films en ligne, jouer en réseau et tout simplement surfer sur le net. Le tout en simultané sans perte de qualité. Du côté des entreprises et des Start-up, la fibre permet une plus grande attractivité, car elle est plus rapide et protège mieux les données personnelles.

A l’heure actuelle, la fibre est déployée dans certaines zones bruxelloises. Les communes de Forest, Saint-Gilles et Saint-Josse sont toujours en cours de préparation.

►Marie-Noëlle Dinant, Nicolas Scheenaerts et Corinne De Beul