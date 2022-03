La FGTB et la CSC manifestent pour l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

Quelques centaines de personnes ont participé à cette manifestation initiée par les sections bruxelloises de la FGTB et la CSC devant la gare centrale.

Les syndicats demandent notamment l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et dénoncent les charges qui subsistent actuellement pour les travailleuses. Ils défendent également une augmentation des salaires bruts, un congé de paternité obligatoire et allongé et le renforcement de la pension légale.

“Il reste encore énormément d’inégalités entre les femmes et les hommes sur la question des salaires et des pensions”, ajoute Alicia Schmit, permanente syndicale pour la CSC. “Il n’est pas acceptable qu’au XXIe siècle, la moitié de l’humanité soit considérée comme des citoyens de seconde zone”, appuie Dominique Fervaille, présidente du Comité Femmes Eliane Vogel-Polsky à Bruxelles et secrétaire FGTB.

