La doyenne des Belges décède en Corse à l’âge de 112 ans

Yvonne Francier, doyenne des Belges, est décédée mardi en Corse (France) à l’âge de 112 ans, a indiqué mardi à l’agence Belga Anthony Croes-Lacroix, correspondant belge de l’European supercentenarian organisation (ESO).

Mme Francier, née le 28 février 1913 à Anderlecht, avait quitté la Belgique à la mort de son mari en 1970. Âgée de 112 ans et 186 jours, elle détient le record belge de longévité en commun avec Joanna Turcksin, qui détenait ce record depuis son décès le 6 décembre 2002.

Belga

03 septembre 2025 - 06h54
Modifié le 03 septembre 2025 - 06h54
 

