La distribution du courrier et des journaux sera probablement encore perturbée ce mardi

La distribution du courrier, des colis et des journaux par les facteurs de bpost sera probablement encore perturbée mardi en Wallonie et à Bruxelles après l’avoir été fortement durant la journée de lundi, laissaient entendre en soirée les syndicats de l’entreprise postale.

Dès 22h00 ce lundi soir, ce sont en effet les activités de transport qui seront à l’arrêt et la grande majorité des camions ne pourront donc pas sortir pour emporter le courrier et les colis vers les bureaux de distribution, expliquent Thierry Tasset, secrétaire général de la CGSP Poste, et Stéphane Daussaint, responsable général CSC-Transcom Postes.

Il faudra également voir si les travailleurs qui se sont mobilisés lundi au sein des bureaux de distribution en Wallonie et à Bruxelles -et qui, pour certains, sont allés bloquer les centres de tri de Liège X et Charleroi X- auront la volonté de reprendre le travail mardi, poursuivent les représentants des syndicats socialiste et chrétien.

Ce lundi, presque aucun facteur n’est parti en tournée de distribution des journaux, du courrier ou des colis tant dans la capitale que dans le sud du pays. Seuls quelques-uns avaient tout de même pris leur service.

En Flandre, en revanche, l’activité s’est déroulée normalement, à l’exception de la province de Limbourg.

“La priorité est au dialogue social”

Du côté de la direction, on répète déplorer ces actions et souligner que “la priorité est au dialogue social“. La réunion avec les syndicats prévue mercredi pourrait d’ailleurs être avancée à mardi en début d’après-midi, glissait-on dans les rangs syndicaux lundi après-midi.

Selon Le Soir, citant Bernard Marchant, le CEO de l’éditeur Rossel (Le Soir, Sudinfo), un accord serait proche entre bpost est les éditeurs de journaux, qui négocient depuis plusieurs mois afin d’assurer la distribution des journaux à partir du 1er juillet. Il est question d’un accord jusque fin 2026. Toujours d’après le patron de Rossel, les éditeurs du nord du pays seraient encore plus proches d’un accord.

Du côté de François le Hodey, CEO du groupe IMP (La Libre, la DH…) et président de Lapresse.be, cité par L’Echo, on confirme que les discussions ont effectivement bien avancé et que la distribution des journaux pourrait être confiée aux AMP, une filiale de bpost qui distribue déjà les journaux dans les librairies.

Une piste qu’ont déjà rejetée les syndicats. Ils souhaitent que le personnel de bpost continue à assurer la distribution, redoutant les conséquences sur l’emploi en cas de perte du contrat. “Si on va vers ça, les facteurs leur laisseront les journaux dès le 1er mai, et non le 1er juillet, et on verra bien comment AMP fera pour les distribuer“, met d’ores et déjà en garde Thierry Tasset.

Le représentant du syndicat socialiste prévient que, malgré la réunion de mardi ou mercredi, les actions ne s’arrêteront pas tant qu’il n’y aura pas d’engagements écrits de la part de la direction de bpost.

