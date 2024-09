Planet Park menacé de disparition : la difficile installation des skateparks à Bruxelles

On observe donc une dizaine d’installations pour les sports urbains à Bruxelles, certaines zones de la région ne sont pas desservies, principalement au sud, comme les communes d’Uccle, d’Ixelles et de Forest. Il n’y a que deux grandes salles intérieures, celle du Byrrrh and Skate, et celle de Planet Park qui est menacée de fermeture.

Il est difficile d’installer de manière définitive des skateparks à cause du modèle économique. Ce sont des ASBL qui installent des skateparks intérieurs à Bruxelles. Pour des raisons financières, il est impossible de s’installer de manière définitive dans des salles car cela représente un coût trop important, comme l’explique Youssef Abaoud, gérant de Byrrrh & Skate : “On manque d’argent, c’est pour nous la seule solution.”

Le gérant de l’association aimerait aussi avoir plus de subventions de la part des pouvoirs publics pour pouvoir développer les sports urbains et continuer permettre aux membres d’avoir accès gratuitement à la salle.

Présente depuis 2013, l’ASBL Byrrrh & Skate a déjà dû changer 4 fois d’endroit, une situation que Youssef Abaoud juge décourageante, car ils doivent toujours repartir de presque rien et retrouver de nouvelles salles. La situation de Planet Park n’est donc pas inédite. L’ASBL va probablement devoir trouver un nouvel endroit pour s’installer. Pour le moment, Planet Park, qui compte 5 000 membres actifs, proteste et refuse de quitter sa salle.

Une nécessité pour des sports en pleine expansion

Il n’existe aucune installation définitive en intérieur à Bruxelles, une situation qui ne peut plus durer avec le succès grandissant des sports urbains, qui ont notamment trouvé leur place aux Jeux Olympiques. Il existe en revanche des installations définitives en intérieur en Flandre. “On a dix ans de retard sur la Flandre”, partage Youssef Abaoud, qui demande au monde politique d’agir de manière urgente pour installer de manière pérenne les sports urbains à Bruxelles, surtout en intérieur, pour le moment l’ASBL vit davantage de subventions flamandes que francophones.

Au-delà du sport, le rôle social de ces ASBL est également important. Les différents skateparks font découvrir les sports urbains aux plus jeunes grâce à des partenariats avec des écoles. Elles organisent aussi des sessions avec des nouveaux arrivants en Belgique pour favoriser l’intégration. L’installation du skate et des sports urbains à Bruxelles est donc encore fragile et manque de perspectives d’avenir.