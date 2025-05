La deuxième édition du “Week-end jardins nature” aura lieu cette semaine

Le thème de cette deuxième édition sera l’agriculture.

Le “Week-end jardins nature” se tiendra le samedi 31 mai et le dimanche 1er juin, à Bruxelles et en Wallonie a annoncé l’association de défense de la nature Natagora.

“Un choix fort et engagé à l’heure où les pratiques agricoles sont au cœur des enjeux environnementaux, climatiques et sociaux” précise l’organisation. Comme lors de la précédente édition, le public pourra visiter gratuitement des dizaines de jardins privés, et échanger avec des passionnés, l’occasion de voir “qu’il est possible, à son échelle, de devenir acteur en matière de préservation de la nature.” L’ASBL explique aussi que “9% du territoire belge se compose de terrains résidentiels, l’ensemble de ces jardins joue un rôle crucial dans la formation d’un maillage écologique.”

Plusieurs jardins proposeront une permanence sans inscription et d’autres des visites guidées, certains avec inscription et d’autres sans. En plus des visites, une dizaine d’activités visant “le développement d’une analyse critique et la mise en action pour faire avancer la cause de la biodiversité” seront mises en place par des volontaires. “Le jardin nature permet aux particuliers d’aider Natagora à créer un vrai maillage écologique. Créer des collaborations entre les volontaires et les propriétaires des jardins est un pas supplémentaire pour atteindre nos objectifs”, indique le coordinateur de la cellule “Event” de Natagora Serge Tiquet.

Belga