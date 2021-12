La démolition du bâtiment du CCN reçoit un avis favorable sous conditions

La Commission de concertation de Schaerbeek a émis un avis favorable sous conditions sur la démolition du bâtiment du CCN et l’occupation temporaire de l’espace rendu disponible, annonce Bruzz ce mardi.

Le Communication Centre North (CNN) est depuis peu la propriété des promoteurs Atenor et AG Real Estate. Leur objectif est de réaliser un projet de construction entièrement nouveau sur le site de l’actuel CCN. Pour ce faire, ils ont récemment demandé un permis pour la démolition et le remplissage temporaire de l’espace.

Ce projet prévoit de conserver la base du bâtiment, avec le bus souterrain et la station de pré-métro et consacrer la surface du dessus à un projet de quartier, comprenant des terrains de sport, un skate park, des aires de jeux, un café et un bar d’été ainsi que des tables de pique-nique.

Plusieurs conditions

Selon nos confrères de Bruzz, la Commission de concertation vient de rendre un avis favorable sur le projet. Celle-ci impose cependant plusieurs conditions. La première concerne un accès facilité aux divers moyens de transport que sont les bus, le pré-métro et les Flixbus. La seconde est un plan plus clair et plus concret des infrastructures pour le remplissage temporaire, y compris l’installation de toilettes.

Enfin, la Commission n’est pas satisfaite par la partie du projet concernant le recouvrement temporaire de tôle ondulée de la façade de la gare du Nord. Elle demande aux gestionnaires du projet de trouver un autre traitement.

V.d.T. – Photo : BX1