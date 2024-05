La Commune d’Evere lance un service d’accompagnement à la rénovation et l’isolation

Alors que les factures d’énergie grimpent parfois parce que les logements ne sont pas isolés, la Commune d’Evere entend prendre cette problématique à bras-le-corps.

S’il existe déjà des primes régionales (RENOLUTION) qui permettent une bonne intervention dans la prise en charge des travaux d’isolation, Evere va plus loin, et octroie des primes communales pur les rénovations énergétiques. “Evere est une commune qui dispose d’un bâti majoritairement construit entre les années 30 et les années 70. À cette époque, l’isolation et la performance énergétique n’était

pas le premier critère quand on construisait des immeubles. Mais aujourd’hui, on se rend

compte des économies importantes que pourraient faire les habitants si les maisons et

appartements étaient mieux isolés”, explique le Bourgmestre d’Evere, Ridouane Chahid (PS)

Des conseils personnalisés

A partir de ce printemps, l’Asbl RenovaS s’installe à Evere. Celle-ci offre des conseils et un accompagnement pour tous les propriétaires qui souhaitent rénover leur bien. Financée par la Commune, l’association nommera deux personnes qui seront chargées de se déplacer chez les propriétaires et donner des conseils personnalisés, sur les rénovations à entreprendre. Ils les aideront également avec les démarches à suivre, notamment pour remplir les dossiers, demander les primes etc. Tous les propriétaires du quartier seront contactés prochainement.

“Ce service est un nouveau service que nous offrons aux éverois pour les accompagner

dans leurs projets de rénovation. Nous sommes ravis de lancer ce projet avec l’asbl RenovaS

et le soutien de la Région et espérons que nous pourrons ancrer ce service dans la durée à

Evere”, conclut David Cordonnier (PS), échevin de la Rénovation urbaine.

Rédaction