Jugeant les mesures trop contraignantes à Bruxelles, certains propriétaires revendent leurs biens

À mesure que les dates de mise aux normes PEB se rapprochent, un certain nombre de propriétaires opteraient pour la revente de leurs biens selon une enquête de nos confrères de La Libre. Pour en parler, Patrick Willems, Secrétaire général du Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires, était l’invité du 12h30.

Cette tendance, qui se dessine surtout en Région bruxelloise, est confirmée et dénoncée par le Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires (SNPC). “Il y a plusieurs mesures qui frappent les propriétaires comme l’allongement des procédures en justice ou encore le gel de l’indexation… Les propriétaires veulent de la tranquillité d’esprit”, confie Patrick Willems.

Dans certains cas, les propriétaires décident de revendre leurs biens, et d’investir dans une autre région. “Il y a une accumulation à Bruxelles qui est très contraignante, d’autres régions offrent plus de stabilité”, rajoute le secrétaire général.

Et la goutte d’eau qui a fait déborder le vase selon lui, c’est le manque de budget de la prime Rénolution, octroyée aux Bruxellois qui souhaitent rénover leurs biens. “C’est un problème qu’il n’y ait déjà plus d’argent. Beaucoup sont piégés et surtout dans le monde de la copropriété où tout est plus long à faire. On ne peut pas admettre aussi tôt dans l’année qu’il n’y a plus de budget”.

■ Interview de Patrick Willems, Secrétaire général du Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires au micro de Maël Arnoldussen