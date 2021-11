La commune de Woluwe-Saint-Lambert souhaite ouvrir de nouvelles antennes de vaccination

Le Collège des bourgmestres et échevins de la commune a interpelé Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois de la santé avec pour but d’ouvrir de nouvelles antennes de vaccination.

Dans un communiqué de presse, la commune de Woluwe-Saint-Lambert explique qu’en vue de l’organisation de la troisième dose couplée aux deux premières pour les personnes non-vaccinées, elle souhaite avoir l’autorisation d’ouvrir des antennes locales de vaccination.

Pour ce faire, le bourgmestre, Olivier Maingain (DéFI) et l’échevin chargé des actions de solidarité en période de crise, Philippe Jaquemyns (DéFI), entendent collaborer avec la Croix-Rouge et expliquent que “tout est déjà prévu au théâtre de Wolubilis“. Le communiqué de presse indique également ; “la Croix Rouge a déjà fait ses preuves dans l’organisation d’un centre local de vaccination et qu’il serait regrettable de ne pas pouvoir bénéficier de cette expertise“.

“Les plans sont déjà prévus pour administrer facilement la troisième dose”

Selon Inge Neven, responsable du Service de l’inspection de l’hygiène de la Cocom, “les points de vaccination communaux sont déjà bien en route. Plusieurs antennes vont ouvrir. On est encore en train de préparer les derniers éléments pour ouvrir cette antenne de Woluwe-Saint-Lambert prochainement. Les plans sont faits pour administrer facilement la troisième dose. Tout est en route. Dès qu’on précisera les modalités de la troisième dose, alors on communiquera prochainement sur les ouvertures et les antennes qui verront le jour“.

À l’heure actuelle, seul un vaccibus est mis à disposition des riverains de la commune de Woluwe-Saint-Lambert (Square Meudon).

