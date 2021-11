La Cocom réagit face à la faille de Bruvax

Suite à la révélation du journal Le Soir concernant la faille de la plateforme Bruvax, la COCOM explique mener une investigation de manière juridique.

Ce matin, le journal Le Soir révélait que la plateforme d’inscription à la vaccination, Bruvax, comportait une faille. Toute personne ayant accès au numéro de registre national d’un résident bruxellois peut savoir si ce résident est vacciné ou non.

“On va adapter le système s’il le faut”

Face à cette situation, la Cocom a réagi en conférence de presse : “Il est vrai que quand on encode le registre national dans Bruvax, on voit si la personne a pris rendez-vous pour une première dose ou non. On a reçu une plainte officielle, on est en train d’investiguer la plainte de manière juridique, on va adapter le système s’il le faut. On va tout faire pour faire respecter les éléments de la vie privée. On a développé Bruvax pour faciliter l’inscription à la vaccination. Une personne n’est pas autorisée à utiliser le numéro de registre national de quelqu’un d’autre, c’est donc un délit.“, indique Inge Neven, responsable du service hygiène de la Cocom.

► À lire aussi | Vaccination : la Cocom conseille de prendre rendez-vous pour obtenir sa 3e dose

À l’heure actuelle, Bruvax est toujours disponible, sans aucune modification du système. Un changement de plateforme n’est également pas à l’ordre du jour.

Y. Mo. – Photo : Laurie Dieffembacq