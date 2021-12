La commune de Forest ne versera pas à Stéphane Roberti son salaire de décembre

Absent depuis plus d’un an, le bourgmestre de Forest ne recevra pas son salaire de décembre. C’est ce qu’aurait décidé l’administration communale, comme nous l’indique le conseiller communal Cédric Pierre-De Permentier dans Toujours + d’Actu.

En novembre 2020, Stéphane Roberti (Ecolo) annonce qu’il s’absente quelques semaines pour des raisons familiales. C’est alors Mariam El Hamidine (Ecolo), deuxième échevine, qui assure l’intérim.

Les mois passent et l’écolo reste absent – il évoquera plus tard des raisons de santé – mais il continue à percevoir son salaire de bourgmestre. L’opposition s’agace et estime qu’il doit basculer sur le régime de la mutuelle, comme tout travailleur.

C’est en tout cas ce que plaide Cédric Pierre-De Permentier, chef de groupe MR et donc dans l’opposition à Forest. Il était l’invité de Toujours + d’Actu ce mercredi. “Cela pose des questions pour les travailleurs tant du secteur public que privé. Je ne m’explique pas qu’un mandataire, vu son statut, de surcroît le chef de la commune, soit absent depuis plus d’un an au frais du contribuable, alors qu’un régime de sécurité sociale s’applique et que n’importe quel travailleur dans pareilles circonstances serait placé sous ce régime”, dénonce-t-il.

Un manque d’égalité

C’est d’ailleurs l’argument énoncé par un cabinet d’avocats dans une étude juridique demandée ce mois-ci par la commune. Voici ce qu’il en ressort :