Quelle note les travailleurs belges accordent-ils à leur entreprise et à leur salaire ?

Les notes sont plutôt positives dans l’ensemble.

Les (anciens) employés ainsi que les candidats peuvent désormais laisser une note au sujet de leur employeur et/ou leur rémunération sur les pages d’entreprise fraîchement reliftées du site www.jobat.be.

Frank Van Laere, Platform & Communication Manager chez Jobat.be détaille les objectifs de ce genre de tests. “Les candidats peuvent ainsi se faire une idée précise de ce à quoi s’attendre de l’entreprise pour laquelle ils souhaitent postuler ou au sein de laquelle ils sont déjà en lice pour un nouvel emploi”, a-t-il expliqué. “Grâce au Baromètre des salaires, chacun peut facilement calculer le montant de son salaire. Il est également possible de voir instantanément ce que gagnent les autres grâce aux nouvelles évaluations salariales.”

Résultats des courses : la note nationale moyenne est de 3,52 sur 5 pour les entreprises et de 3,41 sur 5 pour la rémunération. “Dans l’ensemble, nous pouvons conclure que les employés en Belgique sont plutôt satisfaits de leur employeur et de leur salaire”, précise Frank Van Laere. “Il est bien évidemment toujours possible de faire mieux mais, si l’on constate que le travailleur belge moyen attribue une note comprise entre 3 et 4 étoiles sur 5 à son entreprise et à son package salarial, il s’agit là d’un résultat plus qu’honorable.”

Comment faire pour donner une note à votre employeur ?

Surfez sur https://www.jobat.be/fr/emplois/entreprises, inscrivez-vous et donnez la note qui vous semble juste.