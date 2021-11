La collection de PointCulture est désormais accessible depuis toutes les bibliothèques publiques

300 000 documents audiovisuels sont concernés.

Des milliers de supports audiovisuels (films, documentaires,…) de la collection centrale de PointCulture (ex-Médiathèque) peuvent désormais être empruntés via les bibliothèques publiques. Ils peuvent être commandés via Samarcande, le système informatisé de prêt inter-bibliothécaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Comme cela se fait déjà pour les livres et BD depuis des années, les médias de PointCulture pourront eux aussi désormais être commandés et retirés dans une bibliothèque de son choix.

Les titres sont stockés à Auderghem

Les titres de La Collection sont physiquement stockés à Auderghem, au siège de PointCulture. “Ils sont aujourd’hui visibles virtuellement dans le catalogue Samarcande dans la rubrique « audiovisuels ». Lorsqu’un usager introduit une demande de prêt, celle-ci est mise en circuit. Le transport est effectué par navette entre Auderghem et les bibliothèques centrales de chaque province et de Bruxelles”, annonce un communiqué de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

“Cette mise à disposition des collections de PointCulture au système intégré Samarcande est une excellente nouvelle pour tous les usagers des bibliothèques publiques, qui pourront désormais emprunter un livre audio ou un cd de ces collections et se le faire livrer directement près de chez eux. Amener la Culture au plus près des gens est fondamental pour leur offrir tous les moments de réflexion et de détente qu’elle a à nous offrir.”, indique la ministre de la Culture Bénédicte Linard.

Samarcande, qui disposait déjà de 100.000 documents audiovisuels, voit avec cette mesure son offre de médias plus que tripler.

YdK avec Belga – Photo/BX1