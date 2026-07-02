La circulation des métros 1 et 5 perturbée cet été en raison de l’installation d’une nouvelle signalisation

La circulation sur les lignes 1 et 5 du métro bruxellois sera perturbée durant quatre dimanches cet été en raison de l’installation d’une nouvelle signalisation Communication Based Train Control (CBTC), a annoncé jeudi la Stib dans un communiqué.

“L’installation est finalisée sur les antennes vers Érasme et Stockel et fait désormais l’objet de tests“, a expliqué la Stib. Ceux-ci auront lieu durant l’été, le dimanche matin, lorsque le réseau est moins fréquenté. Les métros 1 seront limités à Mérode et déviés vers Herrmann-Debroux les dimanches 5 et 19 juillet jusqu’à 12h30. Des bus navettes circuleront toutefois entre Mérode et Stockel.

Les métros 5 seront, quant à eux, limités à Gare de l’Ouest les dimanches 2 et 30 août jusqu’à 12h30 également. Ils seront remplacés par des bus navettes jusqu’à Érasme.

Ce nouveau système permettra de rendre plus “fiable et flexible” l’organisation du trafic, tout en gardant un niveau de sécurité maximal. D’ici à la fin de l’année, le tronçon reliant Jacques Brel à Mérode sera à son tour équipé du CBTC. L’installation sur l’antenne allant vers Herrmann-Debroux devrait, elle, être réalisée début 2027.

Le CBTC pourra être mis en service une fois l’installation et les tests finalisés sur l’ensemble des lignes 1 et 5. “L’installation du CBTC s’inscrit dans un programme plus global de modernisation du réseau de métro. Celui-ci englobe entre autres la nouvelle signalisation, l’acquisition de nouvelles rames de métro M7 et l’adaptation des rames de métro antérieures“, a précisé la Stib.

À ce jour, les nouvelles rames de métro M7 circulent uniquement sur les lignes 1 et 5. Pour les faire circuler aussi sur les lignes 2 et 6, il est nécessaire d’adapter la signalisation. Celles-ci seront donc, d’ici quelques années, équipées d’une version allégée du CBTC.

Belga