La chute du niveau des élèves francophones ne s’explique pas seulement par la Covid

L’association APED (Appel pour une école démocratique) refuse mercredi d’attribuer la baisse de niveau des élèves francophones pointée par la dernière étude PISA aux seuls effets de la pandémie de coronavirus.

Pour l’organisation, la diminution constatée s’inscrit en réalité dans une tendance structurelle à la baisse constatée depuis plusieurs années, signe d’une dégradation de la qualité de l’enseignement francophone, notamment en raison de son mode de fonctionnement et d’un manque de moyens financiers. “Il n’est pas sérieux d’attribuer la cause principale (de cette baisse de niveau, ndlr) à la crise du Covid et aux conditions difficiles de scolarisation durant cette période”, juge mercredi l’APED dans un communiqué.

Pour elle, cette diminution est plutôt liée au “fossé croissant entre, d’une part, la vision humaniste et émancipatrice qu’ont de leur mission la majorité des enseignants et, d’autre part, les attentes dominantes dans une société où la flexibilité et la vitesse d’exécution priment sur le savoir construit et approfondi”. Outre cette baisse de niveau, l’association constate avec dépit la “situation catastrophique de notre pays en matière d’équité scolaire”. L’étude PISA montre en effet que l’écart de performances entre élèves favorisés et défavorisés continue à se creuser, faisant toujours de la FWB l’un des pires élèves en la matière au niveau de pays développés.

“La cause principale de ce triste record réside, ainsi que l’ont montré de multiples études, dans la ségrégation sociale des établissements scolaires et donc dans notre gestion ultra-libérale du marché scolaire”, estime l’APED. Pour elle, il conviendrait de réguler autrement les inscriptions scolaires en commençant par proposer aux parents une école à la fois proche et socialement mixte, sans obligation mais avec la garantie d’une place réservée. Pour inverser la vapeur, l’association plaide également pour des “mesures structurelles fortes” en matière d’enseignement et appelle “les forces progressistes de l’éducation à ne pas abandonner aux mains de la droite le combat pour une école exigeante”.

L’OCDE a publié mardi sa dernière étude PISA, laquelle montre une diminution marquée du niveau de compétences des élèves de 15 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles, en mathématiques en particulier. La baisse en lecture et sciences y est toutefois moins prononcée. Selon les experts qui ont piloté, cette diminution de performances, également constatée dans d’autres pays développés, s’explique par la crise sanitaire et la fermeture d’écoles et l’enseignement à distance qu’elle a entraînés.

