La CGSLB critique l’accord énergétique du gouvernement : “Trop peu contraignant et trop temporaire”

La CGSLB voit d’un œil critique l’accord du gouvernement fédéral concernant le soutien temporaire face à la hausse des prix de l’énergie et du carburant. S’il est positif que des mesures soient prises, le syndicat libéral estime que ce dispositif est trop limité, trop peu contraignant et surtout pas assez structurel.

“Ce n’est pas une véritable solution pour les travailleurs, mais un emplâtre sur une jambe de bois”, déclare Gert Truyens, président national de la CGSLB. “Ceux qui recevront quelque chose le devront à leur employeur. Ceux qui n’auront pas de chance ne recevront rien. Ce n’est pas une mesure politique, c’est de la dépendance.”

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L’une des principales mesures, qui prévoit d’inciter fiscalement les employeurs à augmenter l’indemnité kilométrique des travailleurs, n’offre selon la CGSLB aucune garantie. “Il n’y a aucun automatisme pour les travailleurs. Tout dépend de la décision de l’employeur”, souligne Gert Truyens. “Cela risque d’accentuer les inégalités entre travailleurs, selon le secteur ou l’entreprise.”

Le caractère temporaire des mesures soulève également des questions au sein de la CGSLB. Après trois mois, les aides prennent fin, alors que les problèmes de fond persistent. “Il n’est pas réaliste de penser que les prix de l’énergie et les coûts de mobilité seront revenus à un niveau normal d’ici là”, déclare Gert Truyens. “L’espoir repose à nouveau sur nos négociateurs pour transformer, au niveau des secteurs et des entreprises, une hausse temporaire en accords structurels.”

De son côté, l’UCM dit accueillir “favorablement la décision du gouvernement de reporter le paiement de cotisation sans majoration pour le trimestre en cours et pour celui de cet été”. Mais l’organisation patronale insiste sur le fait que “la dispense de cotisation facilitée par le gouvernement est quant à elle à utiliser en dernier recours” parce que “ce genre de dispense ne permet pas de constituer des droits pour la pension”.

Le conseil ministériel restreint est parvenu mardi soir, peu avant minuit, à un accord sur une série de mesures d’aide aux ménages et aux travailleurs, face à la hausse du prix des carburants et de l’énergie. Le fédéral consacrera une enveloppe de 80 millions d’euros à ces mesures temporaires, ciblées sur trois mois.

Belga – Photo : Belga