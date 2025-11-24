“La Cabane” de Watermael-Boitsfort ferme ses portes: “Le modèle classique des clubs n’est plus durable et tenable”

Le célèbre nightclub ‘La Cabane’, à Watermael-Boitsfort, va fermer définitivement ses portes, ont annoncé ses responsables lundi.

Cette décision intervient alors qu’un autre lieu de la vie nocturne bruxelloise, le ‘Reset’, a annoncé sa fermeture il y a quelques semaines.

‘La Cabane’ avait ouvert ses portes il y a six ans et pouvait accueillir jusqu’à 300 personnes. En six ans, plus de 900 événements y ont été organisés. “Le modèle classique des clubs comme nous l’avons connu, n’est plus durable et tenable“, ont déclaré les responsables sur les réseaux sociaux.

Ils pointent du doigt les “réglementations de plus en plus strictes“, notamment en matière de bruit, et l’augmentation des coûts.

Le club va évoluer et devenir un lieu pour accueillir des événements privés, des concerts, des expositions ou encore des réunions d’entreprises.

Début du mois, le ‘Reset Club’ a annoncé qu’il fermerait ses portes fin novembre en raison de difficultés financières. La Ville de Bruxelles a en effet suspendu plus de 80% des subventions allouées au projet, rendant ainsi impossible le fonctionnement du projet niché au sein de l’ancien bâtiment bancaire de la rue Montagne de l’Oratoire, en plein cœur de la ville.

Le café festif Bonnefooi et le night-club Spirito ont également fermé leurs portes. Brussels By Night, organisation coupole du monde de la nuit bruxellois, a mis en garde contre “l’implosion de la scène club bruxelloise” et a appelé la Région à soutenir le secteur.

Belga – Photo : Facebook – La Cabane/@kianymoykens