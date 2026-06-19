La Brussels Art Week revient en septembre avec plus de 80 lieux participants

La deuxième édition de la Brussels Art Week by RendezVous se tiendra du 10 au 13 septembre prochains et réunira plus de 80 galeries, institutions, fondations privées et espaces artistiques à travers la capitale, ont annoncé vendredi les organisateurs.

L’événement, lancé en 2025 par Laure Decock et Evelyn Simons, entend mettre en valeur la diversité de la scène artistique bruxelloise à travers un programme d’expositions, de rencontres et de performances réparti dans plusieurs quartiers de la ville, de Molenbeek à Uccle en passant par Anderlecht, Forest, le centre-ville, le Sablon, Ixelles et Saint-Gilles.

Parmi les participants figurent notamment les galeries Xavier Hufkens, Almine Rech, Mendes Wood DM, Nosbaum Reding, Nino Mier ou encore Bernier/Eliades. Des institutions telles que Bozar, WIELS, le Musée Juif de Belgique, la Fondation Boghossian ou encore La Loge prendront également part à la manifestation.

Nouveauté de cette édition, le Salon de RendezVous s’installera à Forest, à proximité du WIELS. Conçu par le collectif néerlandais Espace Aygo, ce lieu central accueillera un bar, une librairie éphémère, un espace cinéma, ainsi qu’un programme de performances, projections et rencontres avec des artistes.

“Le Salon est à la fois un lieu central de rencontre et un espace d’expérimentation”, expliquent les fondatrices de RendezVous, Laure Decock et Evelyn Simons. L’installation immersive imaginée par Espace Aygo sera ensuite présentée à Genk dans le cadre d’une exposition organisée par Jester.

La Brussels Art Week proposera également un programme d’Open Studios permettant au public, aux journalistes et aux professionnels de visiter des ateliers d’artistes sur réservation.

Le coup d’envoi officiel sera donné le 10 septembre avec une soirée d’ouverture collective dans les galeries participantes. Le programme complet et la liste détaillée des lieux seront dévoilés à partir du 9 juillet sur le site de l’événement.

Belga