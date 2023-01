La BRAFA s’ouvre à Brussels Expo avec un clin d’œil à l’Art Nouveau

Entre courbes et déliés, la 68e édition de la Brussels Art Fair (Brafa) donnera un goût d’Art Nouveau au Heysel, où la foire artistique pose ses valises dès ce dimanche et pour une semaine. Au total, 130 exposants venus de 15 pays proposeront antiquités et oeuvres modernes ou contemporaines, en passant par les beaux-arts et le design.

Outre les maisons belges (environ 40% des galeries), les exposants viennent d’Europe, des Émirats arabes unis, du Japon et des États-Unis. Ils couvrent une vingtaine de domaines aussi variés que l’archéologie classique, l’art du Moyen Âge, les pièces de monnaie, le mobilier, les textiles, l’art tribal ou précolombien, la céramique, le verre, la photographie ou encore les autographes. Au total, plus de 10.000 objets seront présentés sur une surface de 21.000 m2. Avec une année 2023 placée sous le sceau de l’Art Nouveau à Bruxelles, la Brafa, qui se targue d’être “l’une des plus anciennes foires d’art et d’antiquités dans le monde” depuis 1956, ne pouvait être en reste. Plusieurs galeries proposeront donc à Brussels Expo des objets qualifiés d'”exceptionnels“, tandis que les visiteurs pourront redécouvrir au fil des allées et conférences cet art “total” – de nombreux architectes Art Nouveau créant eux-mêmes la totalité des équipements domestiques.

■ Un reportage de Meryem Laadissi, Marjorie fellinger et Timothé Sempels