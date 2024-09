Le bâtiment avait ouvert ses portes plus de dix ans après le rachat de la Ville de Bruxelles et à l’issue de trois ans de travaux de rénovation pour un coût total de 90 millions d’euros.

La Bourse de Bruxelles a accueilli plus d’1,3 million de visiteurs depuis sa réouverture au public, un an plus tôt, a-t-elle communiqué vendredi. L’édifice, érigé dans la seconde moitié du 19e siècle par l’architecte Léon Pierre Suys, accueille également depuis l’année passée le Belgian Beer World : un centre d’expérience sur la bière belge, qui met en avant près de 100 brasseurs belges et qui a organisé 200 évènements, attirant plus de 150.000 visiteurs sur l’année écoulée, affirme la Bourse. “Il faut du temps pour que cela prenne pleinement forme, mais nous sommes sur la bonne voie”, avance le directeur de la Bourse, Dirk Lubbers, cité dans le communiqué.

Le bâtiment abrite aussi un restaurant-brasserie et le musée archéologique Bruxella 1238, qui retrace l’histoire du centre historique de Bruxelles.

Belga