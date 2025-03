La Belgique s’incline 3-1 face à l’Ukraine pour la première de Rudi Garcia

La Belgique s’est inclinée 3-1 contre l’Ukraine, ce jeudi à Murcie, en barrage aller de la Ligue A/Ligue B de la Ligue des Nations.

Malgré l’ouverture du score de Romelu Lukaku (40e), la Belgique a sombré en seconde période, l’Ukraine inscrivant trois buts en moins d’un quart d’heure via Oleksii Hutsuliak (66e), Vladyslav Vanat (73e) et Illia Zabarnyi (78e). Le match retour aura lieu dimanche (20h45) à Genk.

Pour son premier match à la tête des Diables Rouges, Rudi Garcia optait pour un 4-3-3 avec Brandon Mechele et Koni De Winter au cœur de sa défense. Le défenseur du Club Bruges, 3 caps avant cette rencontre, n’avait plus joué pour la Belgique depuis le 11 novembre 2020. De Winter, de son côté, avait honoré son unique cap il y a un an contre l’Irlande (0-0). Après un début de match compliqué où les Ukrainiens les bousculaient, à l’image d’une occasion de Roman Yaremchuk (6e), les Diables ont haussé leur niveau de jeu et mis la pression. Romelu Lukaku s’est offert une première situation dangereuse au quart d’heure avant d’ouvrir la marque en fin de première période. Sur un coup franc excentré de Kevin De Bruyne, consécutif à une faute provoquée par Leandro Trossard, l’attaquant de Naples déviait parfaitement le cuir pour tromper Andriy Lunin et placer la Belgique aux commandes (40e, 0-1).

La seconde période reprenait plutôt bien pour les Belges avec une dynamique identique, matérialisée par deux frappes de De Bruyne sur Lunin (52e, 55e). Mais à l’heure de jeu, les choses changeaient. Après un premier avertissement signé Oleksandr Zinchenko, qui trouvait le poteau sur coup franc (60e), Oleksii Hutsuliak profitait d’un mauvais contrôle de Winter et allait tromper Courtois (66e, 1-1). Totalement relancé, les Ukrainiens poussaient et passaient devant grâce à Vladyslav Vanat (73e, 2-1) avant de creuser le trou quelques minutes plus tard par Illia Zabarnyi (78e, 3-1). En moins d’un quart d’heure, les Diables Rouges sombraient totalement, en particulier dans le secteur défensif et dans le milieu de terrain où les joueurs ne semblaient plus capables de tenir le rythme.

Cette première de Rudi Garcia aura amené plus de questions que de réponses auxquelles il faudra très rapidement répondre. Pour rester en Ligue A, la Belgique devra remonter son retard de deux buts, dimanche, lors du match retour.

