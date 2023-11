La Belgique répare ses erreurs en rendant les actes de naissance des enfants métis

Les enfants métis issus d’un colon belge et d’une mère africaine sont nés dans les années 1940 et 1950 au Congo, au Rwanda ou au Burundi. L’État belge qui n’approuvait pas ces relations, a arraché de nombreux enfants à leur mère. La Belgique essaye de réparer les erreurs du passé, et vote en 2018, résolution métis.

S’ils ont longtemps été considérés comme des enfants du pêcher, les enfants métis sont aujourd’hui des milliers. Alors qu’ils n’ont jamais été reconnus par leur père européen, ils n’avaient donc pas d’acte de naissance et pas non plus accès aux états-civils. La Belgique a souhaité mettre en place une résolution, votée par la chambre, comprenant 11 doléances. Parmi elles : la recherche historique et archivistique, soit recouper le parcours de chacun et retrouver les identités manquantes.

Mais leur rendre leur acte de naissance n’est qu’une étape. En février 2026, le groupe résolution métis présentera une étude au Parlement, qui retracera l’histoire de ces enfants volés de la colonisation.

■ Reportage d‘Ameline Delvaux, Gauthier Flahaut et Laurence Paciarelli