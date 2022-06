La Belgique remet à la Commission sa stratégie nationale pour l’intégration des Roms

Cette Stratégie s’inscrit dans le cadre de la recommandation du Conseil de l’Europe sur “l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms”.

fruit de la collaboration entre dix-sept ministres, selon un communiqué lundi de la ministre fédérale de l’Intégration sociale, Karine Lalieux, la Stratégie compte 32 actions dont certaines sont déjà mises en œuvre. Elle vise à combattre l’antitsiganisme et la discrimination, promouvoir l’inclusion et la participation à l’autonomisation, améliorer l’accès à l’enseignement ordinaire et inclusif et à l’emploi durable; améliorer la santé et l’accès aux soins de santé ainsi qu’aux services sociaux; améliorer l’accès au logement.

■VOIR AUSSI || “Réflexions. Les Roms en Belgique” : une expo pour changer le regard sur les Roms (6 octobre 2021)

■Molenbeek : une exposition d’œuvres issues de la culture rom au MigratieMuseumMigration

La Belgique s’engage à soumettre à la Commission européenne, tous les deux ans, un rapport attestant des avancées réalisées dans chaque domaine thématique. Le premier rapport sera rendu en 2023. Il n’existe en Belgique aucun enregistrement central basé sur l’ethnicité, car le traitement des données personnelles de ce type y est interdit. Il n’existe par conséquent aucun chiffre officiel sur le nombre de Roms en Belgique.

■REVOIR : Rencontre avec Roake Burducea, médiateur Rom à l’asbl Le Foyer

Avec Belga