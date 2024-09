La 4e édition de La Grande Collecte des électros du 11 au 21 septembre

Les appareils en bon état et ceux pouvant être réparés seront offerts à l’ASBL L’Ilôt, qui vient en aide aux sans-abri.

Recupel, en association avec Nostalgie, lancera dès la semaine prochaine sa 4e Grande collecte d’appareils électro usagés. Les appareils défectueux ou ne pouvant pas être réparés seront, eux, confiés aux entreprises de recyclage pour démantèlement. Les matières premières ainsi récupérées serviront alors à la fabrication de nouveaux produits. Les appareils électro usagés pourront être apportés aux stands dressés sur les parkings des hypermarchés Carrefour de Drogenbos (Bruxelles) le 11 septembre, Bomerée (Charleroi) le 14, Mont-Saint-Jean (Waterloo) le 18 et Froyennes (Tournai) le 21 septembre, de 10h à 19h.

L’année dernière, cette opération avait permis de collecter plus de 26 tonnes d’appareils usagés. L’Ilôt avait reçu 5,7 tonnes d’appareils et plus d’une tonne avait transité par les ressourceries pour remise en état et revente en seconde main. Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent s’inscrire sur le site internet de Nostalgie et les animateurs de la radio viendront prendre leurs objets à domicile.

Belga