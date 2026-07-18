La 146e édition de la Foire du Midi officiellement lancée

La 146e édition de la Foire du Midi a officiellement ouvert ses portes samedi en début d’après-midi à Bruxelles. Elle se tiendra jusqu’au dimanche 23 août prochain.

Créée en 1880, la Foire du Midi rassemblera cette année plus de 100 familles de forains, soit environ 400 personnes vivant sur place, et quelque 500 forains au total. Elle proposera 123 attractions et stands, répartis sur 1,6 km. Un million de visiteurs sont attendus.

Placée sous le thème “On ira tous, tous, tous… à la foire du Midi”, un clin d’œil assumé au groupe Sttellla, la foire a pour parrain Jean-Luc Fonck, chanteur du groupe, grand adepte de la Foire.

Parmi les nouveautés de cette édition, la Roue Royale a été entièrement repensée, avec des nacelles fermées offrant une sécurité optimale et une vue panoramique, ainsi qu’un système d’accès adapté aux personnes à mobilité réduite.

Une maison hantée baptisée “Horror Show”, installée dans des containers maritimes près de l’avenue Stalingrad, proposera un parcours avec acteurs et mises en scène. Enfin, “Tiki Ville”, attraction inspirée d’Hawaï haute d’environ 15 mètres et répartie sur quatre niveaux, comprendra plusieurs obstacles dont un toboggan de neuf mètres.

La culture foraine belge est inscrite depuis 2024 au patrimoine mondial de l’Unesco et fait partie intégrante de l’identité belge, selon les forains bruxellois.

Comme chaque année, 360 enfants malades, en situation de handicap ou de précarité seront accueillis le 12 août, à l’initiative des forains.

Belga