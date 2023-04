Kompany et Burnley retrouveront la Premier League la saison prochaine

Vincent Kompany était aux anges après la promotion assurée de son club Burnley en Premier League. “Nous ne sommes qu’à Pâques et on y est déjà”, s’est réjoui l’ancien capitaine des Diables Rouges et de Manchester City au micro de Sky Sports.

Sept journées avant la fin du championnat, Burnley est ainsi assuré d’accomplir la mission qu’il s’était fixée avec son nouvel entraîneur, Vincent Kompany, parti d’Anderlecht pour endosser le poste en terre anglaise. Relégué de Premier League la saison dernière, Burnley n’aura pas traîné pour regagner l’élite en Angleterre. Ashley Barnes avait ouvert la marque très tôt (0-1, 12e). Chuba Akpom avait certes égalisé pour Boro dès la reprise sur penalty (1-1, 47e), mais Connor Roberts inscrivait le but décisif peu après l’heure de jeu (1-2, 66e). Côté belge, Ameen Al Dakhil, titulaire, a joué toute la rencontre. Manuel Benson est lui resté sur le banc Burnley avait été champion en Championship à l’issue de la saison 2015-2016 pour accéder alors à la Premier League. Il compte 87 points en 39 journées (25 victoires, 12 défaites), soit 11 de mieux que son plus proche poursuivant Sheffield United alors que Luton est distancé à la 3e place avec 68 unités.

“Ce que Vincent a fait est quelque chose de très spécial“

“Il reste sept matchs et nous fêtons déjà ça. Ils sont comme des gosses, c’est marrant. Nous ne nous y attendions pas. Cela prend du temps pour construire une cohésion dans l’équipe. Mais le stress de chaque match aide à progresser rapidement. Nous pouvons aller plus loin maintenant et c’est le but.” “Ce que Vincent a fait est quelque chose de très spécial“, a salué Alan Pace, le président de Burnley. “C’est une surprise totale, parce que ce n’était pas notre plan. Vincent et moi en avions parlé cet été, nous nous étions donnés deux ou trois ans, ça c’était notre plan. Je pense que ce que vous avez vu, c’est que beaucoup de magie s’est mise en place. Cette équipe est très, très bonne. Vous entendez Vincent le dire chaque semaine. Ils nous surprennent tous, chacun, chaque jour. Ils sont phénoménaux.“

Belga, Photo : Instagram : @vincentkompany