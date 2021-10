Koekelberg : les habitants de l’avenue du Château ont pu reprendre quelques affaires

Hier a 16h45, les pompiers bruxellois sont intervenus sur une explosion suite à une fuite de gaz dans un immeuble avenue du Château. Une centaine de personnes ont été évacuées. Toutes ont été relogées et ce matin, c’était l’heure du bilan.

C’est une fuite de gaz dans une gaine technique qui est à l’origine de l’incident. Comme vous l’avez dit, il n’y a eu que sept blessés légers qui ont été emmenés à l’hôpital par mesure de sécurité mais le bilan aurait pu être bien plus lourd car la puissance de l’explosion a fait de nombreux dégâts à l’intérieur des appartements mais aussi à l’extérieur. Les chaudières individuelles ont été notamment soufflées, tout comme les châssis.

►Koekelberg : explosion suite à une fuite de gaz dans un bâtiment avenue du Château

Cela a demandé un gros travail aux ouvriers de la commune pour tout déblayer et heureusement, ce n’était plus l’heure de la sortie des classes car une école se trouve juste à proximité.

Alors difficile de prévoir une telle explosion mais les pompiers rappellent tout de même quelques petits conseils de prudence. “Il existe des appareils pour mesurer le taux de gaz. Et puis si vous sentez quelque chose, il vaut mieux contacter Sibelga ou les pompiers, précise le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. Et si en été votre compteur tourne, appelez tout de suite.”

Alors l’explosion a aussi engendré une fuite d’eau ce qui a endommagé les immeubles adjacents. Dès qu’il a appris la nouvelle, le bourgmestre Ahmed Laaouej (PS) est descendu sur place et les habitants des 4 immeubles qui composent le bloc ont été évacués dans une salle d’un athénée. Ensuite, il a fallu parer au plus pressé. “Nous avons accueilli les habitants dans une salle d’un athénée et nous avons fait un recensement, explique le bourgmestre. Certaines personnes avaient des solutions. Pour les autres, nous avons réquisitionné des chambres d’hôtels et nos logements de transit. Tout le monde a pu être relogé.”

Pour le moment, un bâtiment peut de nouveau être occupé. Pour les autres, impossibles de dire à l’heure actuelle quand les habitants pourront regagner leur logement et pour les habitants de l’immeuble directement touché, cela risque de prendre beaucoup de temps car les dégâts sont importants vu qu’une partie de la façade a été soufflée.