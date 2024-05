Jupiler Pro League : le derby de ce dimanche sera déterminant pour les deux clubs bruxellois

Ce dimanche, c’est une rencontre sous haute tension qui devrait avoir lieu : un nouveau derby, entre les deux prétendants bruxellois au titre de champion de Belgique.

Le suspense est total, puisque les deux équipes ne sont qu’à un point d’écart. L’Union Saint-Gilloise reçoit Anderlecht ce dimanche, alors qu’il ne reste plus que trois journées de championnat. Les jaunes et bleu semblent avoir retrouvé leur forme de début de saison, et devraient aborder la rencontre avec un avantage. Le pire scénario serait un match nul, car n’oublions pas que le club de Bruges est toujours dans la course, et qu’il affrontera l’Antwerp, dernier des play off.

Il reste encore trois matchs à jouer, pour découvrir, qui d’Anderlecht, de l’USG ou de Bruges sera champion.

■ Explications de Michel Geyer dans le 12h30