Journée de la frite belge : quand l’ambassadeur belge en Inde présente son propre tuto cuisine

Ce 1er août marque la journée de la frite belge. Un évènement qui n’a pas échappé à nos différents ambassadeurs à travers le monde, mais la palme de l’originalité revient certainement à Didier Vanderhasselt, l’ambassadeur belge basé en Inde. Celui-ci, équipé de sa friteuse, a proposé sur le compte Twitter de l’ambassade un tuto cuisine pour réaliser la “parfaite frite belge et sa mayonnaise délicieusement assortie”.

Join us in the celebration and share a picture of your home-made Belgian fries below 📸! pic.twitter.com/L9rmjVU7OE

Watch 🎥 Amb Vanderhasselt give tips & tricks to make the perfect 🇧🇪 fries along with deliciously matched mayonnaise 👌.

Mr Vanderhasselt ne s’est pas arrêté là puisqu’il a distribué des cornets de frites aux passants à Delhi.

Tomorrow is Int’l Belgian Fries Day 😋🍟!

For the occasion Amb Vanderhasselt teamed up with @BelgianFriesCo to distribute this iconic 🇧🇪 treat to lucky by-passers in Delhi.

Tune in tomorrow as we share our secret method to make the perfect Belgian 🍟 at home! pic.twitter.com/6hOCtRMxyU

— Belgium in India (@BelgiuminIndia) July 31, 2023