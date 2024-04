Journal de campagne : à Bruxelles, ce ne sont pas les personnalités bruxelloises qui ont la cote

Tous les vendredis, Michel Geyer présente son “Journal de Campagne”. Au programme de ce vendredi : les personnalités préférées des Bruxellois et les accords pré-électoraux en vue des élections communales.

Un sondage cette semaine mené par La Libre et la RTBF, et un constat : à Bruxelles, les politiques les plus populaires ne sont pas tous bruxellois. En première place se trouve Sophie Wilmès (MR) avec 56,3 % d’opinion favorable pour la première femme Première ministre de l’histoire du pays. Techniquement, elle habite en Flandre puisqu’elle est échevine à Rhode-Saint-Genèse, en périphérie de Bruxelles. En deuxième place, Alexander de Croo (Open VLD) avec 54%. L’actuel Premier ministre habite en Flandre et a été élu à Brakel en Flandre Orientale. Le troisième à Bruxelles est… Carolo. Il s’agit du bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette (PS), aussi président du Parti Socialiste avec 37,8%.

Si on va plus loin, en regardant le top 5, ce sont tout de même deux Bruxelloises qui suivent : la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), qui habite Schaerbeek et la ministre de l’Enseignement Caroline Désir (PS), qui habite à Ixelles.

Accords pré-électoraux

À côté de la campagne régionale, les élections communales se préparent aussi. Ce sera le 13 octobre. À Jette, la majorité Engagés/Ecolo/MR/Open VLD annonce déjà un accord pour renouveler l’alliance, même si ces formations feront campagne séparément.

Ces accords existent aussi dans d’autres communes. À Woluwe-Saint-Pierre, le bourgmestre Benoît Cerexhe (Les Engagés) annonce une liste commune avec

le MR, qui est pourtant dans l’opposition. Le maïeur se prépare donc à se séparer de ses partenaires Ecolos et Défi.

À Uccle, le bourgmestre Boris Dilliès (MR) est aussi en majorité avec Ecolo, mais il a annoncé faire une liste commune avec Défi, qui est pour l’instant dans l’opposition.

■ Les explications de Michel Geyer dans le 18h