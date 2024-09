Jeux Paralympiques : Léa Bayekula décroche la médaille d’or sur le 400 m dans la classe T54

Léa Bayekula a bouclé le tour de piste en 53.05, à un peu plus de deux secondes de son record du monde établi en 50.91.

L’athlète bruxelloise a remporté la médaille d’or sur le 400 m dans la classe T54 en para-athlétisme aux Jeux Paralympiques de Paris jeudi au Stade de France.

La Suissesse Manuela Schär a pris la 2e place en 53.14 devant la Chinoise Zhaoqian Zhou qui se pare de bronze en 54.01 après la disqualification de l’Américaine Tatyana McFadden. Il s’agit de la onzième médaille de la délégation belge dans ses Jeux.

Dix sont déjà désignées avec l’or de Michèle George (grade V) en para dressage et de Bayekula sur 100 m en para athlétisme mercredi et Maxime Carabin sur 400 m en classe T52 en para athlétisme; les médailles d’argent en cyclisme sur route dans les épreuves de contre-la-montre d’Ewoud Vromant (C2) et Maxime Hordies (H1) et les bronzes de Tim Celen (T1-2) et Jonas Van De Steene (H4). L’argent déjà de Vromant sur la poursuite sur 3 km en para cyclisme sur piste (C2) et le bronze pour Peter Genyn sur 200 m en classe T51 en para athlétisme.

Belga