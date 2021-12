Jette : une nouvelle “Vélothèque” ouvre bientôt ses portes

La nouvelle Vélothèque/Fietsbieb de Jette proposera, aux enfants âgés de 2 à 12 ans, un abonnement de 20€ pour essayer et choisir un vélo.

Les enfants grandissent vite, et leurs vélos deviennent rapidement trop petits. Pour y remédier, la Vélothèque va permettre aux enfants d’en emporter un chez-soi, et de l’échanger lorsqu’il ne convient plus, moyennant une caution de 20 euros. Dès la fin de janvier 2022, ce lieu, situé sur le site de la Commune de Jette (Chaussée de Wemmel 100), sera géré par des bénévoles tous les jeudis.

Cette nouvelle Vélothèque est née de la coopération entre la Commune, le CPAS de Jette et le mouvement citoyen Beweging.net. L’initiative se veut une alternative durable et bon marché à l’achat d’un vélo personnel : “Le CPAS soutient La Vélothèque/Fietsbieb, pour donner à tous les kets de Jette la chance d’avoir un bon vélo. Le vélo doit être accessible à tous, quels que soient les revenus des parents.” a déclaré Joris Poschet, Président du CPAS de Jette. Une séance d’information aura lieu ce jeudi 16 décembre de 17h à 19h dans le réfectoire de la Maison communale. Les jettois pourront y apporter un vélo, recevoir un bon et faire un essai.

M.D. – Photo : BX1